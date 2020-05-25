صور ..أجواء احتفالية بالعيد فى معسكر "أبو قير" ارتفاع متعافين كورونا لـ360

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت إدارة المعسكر الطبى بالمدينة الشبابية بـ"أبوقير"، خروج 10 حالات متعافية جديدة من فيروس كورونا، غادروا المعسكر الطبى اليوم، ليصل عدد حالات التعافى بالمعسكر إلى 360 شخصًا منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.

وأشار الدكتور أحمد عبد الحميد المدير الإدارى لمعسكر أبو قير الطبي، إلى أن إدارة لمعسكر حرصت عل توفير جو من البهجة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم تزيين المعسكر بالبالونات، وحول البرنامج اليومى للمريض قال "أحمد عبد الحميد" أن جدول العمل اليومى يتضمن متابعة صحة المرضى بمعسكر أبو قير، إجراء التحاليل كل يومين، والكشف الدورى عليهم كل يوم من خلال المرور الدورى للأطباء، وبعدها يتم خروج المرضى فى نزهة داخل المدينة الشبابية، خاصة أن المرضى داخل المدينة الشبابية هم متعافين من كورونا ومحولين من مستشفى العجمى المركزى بعد سلبية النتائج لقضاء فترة النقاهة.

وكانت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، قد أكدت على خروج 14 حالة جديدة متعافية من فيروس كورونا، فى أول أيام عيد الفطر المبارك ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 152 حالة، و بلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو 406 حالة

وأشارت مدير مستشفى العجمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، وأن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، وقررنا استغلال فرحة العيد لتحقيق ذلك، خاصة وأن الاطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.



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المعسكر الطبى ابو قير (2)



المعسكر الطبى ابو قير (3)



المعسكر الطبى ابو قير (4)