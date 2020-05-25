اليوم السابع
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صحة بنى سويف: تعافى 122 مصابا من فيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى العزل

الإثنين، 25 مايو 2020 05:09 م
صحة بنى سويف: تعافى 122 مصابا من فيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى العزل المتعافون ببنى سويف من فيروس كورونا
بنى سويف - أيمن لطفى

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هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أبناء المحافظة وجميع المصريين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية ، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصرى ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة ، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء منتصرين ويدا واحدة فى مجابهة الأزمات . 

وأكد محافظ بنى سويف فى تصريحات اليوم الاثنين ، على كافة أجهزة المحافظة ببذل كل مافى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة ،وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة ، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء .

جاء ذلك على خلفية تقرير مديرية الصحة بالمحافظة الذى تضمن تعافى 9 حالات جديدة من أبناء بنى سويف من فيروس كورونا ،ليصل إجمالى عدد الحالات التى غادرتمستشفى العزل إلى 122 حالة، بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية،و حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة،وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

ووجه محافظ بنى سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،الذين هم فى مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة،فهم يمثلون خط الدفاع الأول فى مجابهة تلك الأزمة،مشيدا بتفانيهم فى تنفيذ خطة المحافظة التى تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا ، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .

كما أشاد محافظ بنى سويف بخطة الدولة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجابهة تلك الأزمة والتى تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة،حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة ،وفى مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية "جيش مصر الأبيض" الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص فى أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء .

وشدد محافظ بنى سويف على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالقرارات التى اتخذتها الدولة، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان واتباع الاجرءات الوقائية أثناء الخروج أو العمل للعبور من الأزمة إلى بر الأمان، ومشددا على أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأى مخالفات للقرارات الوزارية ، حيث أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر.

 

 


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