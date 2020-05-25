شئون الحرمين تقدم مصحف الحرم المكى لتلاوات التراويح والتهجد العالم الحالى

كتب هيثم سلامة

قدمت رئاسة شئون الحرمين، مصحف الحرم المكى، من تلاوات صلاة التراويح والتهجد للعام الحالي 1441 هجريا، بصوت أئمة المسجد الحرام، وضم تلاوات لكل من الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، والشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم والشيخ الدكتور ماهر المعيقلى والشيخ الدكتور عبد الله الجهنى والشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة والشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسرى.



رئاسة شئون الحرمين تويتر

وكتبت رئاسة شئون لحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:" رئاسة شؤون الحرمين تقدم لكم مصحف الحرم المكي الشريف من تلاوات صلاة التراويح والتهجد لعام ١٤٤١هـ -2020".

يشار إلى أنه سمح لبعض العاملين فقط الدخول لصلاة التراويح والتهجد العام الحالي 2020 ، حيث شهدت أيضا بعض الإجراءات الاحترازية في المداخل، حيث يتم الاستعداد لبدء صلاة التهجد وختم القرآن الكريم، وبذلت رئاسة شئون الحرمين، بالمملكة العربية السعودية في تطهير وتطييب المسجد الحرام والمسجد النبوى، بأفخر أنواع البخور والعطور، وذلك من باب التعظيم والإجلال لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، حيث يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.