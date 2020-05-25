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رجل في دعوي نشوز: هددتني بالقتل وحرمتني من أطفالى بسبب إخفائي الزواج بأخرى

الإثنين، 25 مايو 2020 02:38 م
رجل في دعوي نشوز: هددتني بالقتل وحرمتني من أطفالى بسبب إخفائي الزواج بأخرى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام رجل دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، بعد تهديها وأشقائها له بالقتل بسبب زواجه دون علمها، ليؤكد:"حرمتني زوجتي من رؤية أبنائي، وادعت أننى أشكل خطرا عليها وعلى أولادى، ورفضت أن تسمح لى برؤيتهم رغم صدور حكم قضائي لي، ودخلت في صراع معي".

وأكمل:" حاولت تطليقها بشكل ودي ولكنها أصرت على اللجوء للمحكمة، وتوعدتني بالعقاب، ورفضت الصلح، وذهبت دون علمي لمحكمة الأسرة وأخذت حكم ضدي، ومنعتني من رويتهم وادعت أنني أتعاطي مواد مخدرة كذبا".

 وتابع الزوج ع.م.ك، البالغ من العمر 42 عام بدعوي النشوز، بمحكمة الأسرة:" تحاول أن تنتقم منى عقابا لي على استخدام حقي الشرعي بالزواج، وأصبحت مهدد بالسجن ظلما خلف القضبان، وحرمت من أن أرى أولادي، ورغم سدادي نفقاتها اتهمتني بالتهرب من دفعها ".

وأضاف:" رغم أن الجميع يعلم بسلوكي، قامت بدفع أموال لشهود زور ليفتروا على، ويتهموني بمعاملة أبنائي وزوجتي بعنف وعدم الأنفاق عليهم بخلاف الحقيقة، ولكن الله لطف بي ورفضوا عرضها والمبالغ المالية التي عرضتهم عليها، وأكدوا إساءة أهل زوجتي المتكررة لي، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من شهرين".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 

 

 

 


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