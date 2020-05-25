اليوم السابع
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دراسة بريطانية: المدخنون عرضة لخطر كورونا والأكثر معاناة من الأعراض

الإثنين، 25 مايو 2020 08:00 م
دراسة بريطانية: المدخنون عرضة لخطر كورونا والأكثر معاناة من الأعراض التدخين وتأثيره على الإصابة بكورونا
كتبت إيناس البنا

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فحصت دراسة بريطانية جديدة  2.4 مليون مستخدم لتطبيق الإبلاغ عن الأعراض أثناء جائحة فيروس التاجي (COVID-19) ، وكشفت عن أن المدخنين في خطر أعلى من زيادة عبء الأعراض وأكثر عرضة للعلاج في المستشفى.
 
لا يزال جائحة COVID-19 الناجم عن فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV-2) يشكل تهديدًا لقدرة النظم الصحية في جميع أنحاء العالم ، خاصةً عندما تطلق المجتمعات تدابير التباعد الاجتماعي التي تم إدخالها بعد الموجة الأولى من الوباء .
 
تتطور نسبة الأفراد المصابين بـ COVID-19 إلى إصابة الرئة التدريجي وفشل الجهاز التنفسي ، مع عواقب نظامية واسعة النطاق، وتعد  المجموعات الأكثر عرضة للمضاعفات هم كبار السن وذوي الحالات الطبية طويلة المدى (بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وحالات الرئة المزمنة).
 
التدخين وكورونا
التدخين وكورونا

تدخين التبغ و COVID-19

من المعروف بالفعل أن تدخين التبغ يمثل عامل خطر كبير لكل من الالتهابات البكتيرية والفيروسية في الجهاز التنفسي، ووفقا لتقرير المنشور على موقع "news_ medical", يُرجح أن يصاب المدخنون بفيروس الأنفلونزا 5 مرات ، ويزيد احتمال إصابتهم بالالتهاب الرئوي مرتين. لذلك ، قد يلعب دورًا كبيرًا في تعقيد فيروس كورونا COVID-19 أيضًا.
 
وبالفعل ، هناك أدلة وافرة من سلسلة الحالات على أن التدخين مرتبط بأشكال أكثر حدة من المرض ، وخطر أعلى للقبول بوحدة العناية المركزة ، بالإضافة إلى الوفيات الزائدة لدى الأفراد المصابين بـ COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى ؛ على العكس من ذلك ، اقترحت بعض الدراسات مؤخرًا تأثيرًا وقائيًا محتملاً للنيكوتين.
 
من أجل تقييم تأثير التدخين الحالي بشكل أكثر دقة ، قام الباحثون من إمبريال كوليدج لندن ، كينجز كوليدج لندن ، وزوي جلوبال ليمتد بتحليل البيانات من تطبيق الإبلاغ عن أعراض COVID-19 السكانية.
 
 
افترض هؤلاء العلماء أن المدخنين الحاليين قد يكونون في خطر متزايد للإصابة بأعراض COVID-19 ، وسيعانون أيضًا من عبء أعراض أعلى، حيث يتسبب التدخين أيضًا في تلف بطانة الأوعية الدموية ، وهو السمة المميزة لعدوى كورونا - CoV-2 الشديدة.
 
 
تم أخذ المشاركين في الدراسة الذين أفادوا بأنهم يشعرون بتوعك جسديًا من خلال سلسلة من الأسئلة ، بما في ذلك أربعة عشر من أعراض COVID-19 المحتملة وأي حضور أو دخول إلى المستشفى.
 
من أجل استكشاف الاختلافات في دورة COVID-19 بين المدخنين وغير المدخنين ، استخدم الباحثون عدد أعراض COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها كبديل عن شدة المرض ، على افتراض أن عبء الأعراض الأعلى يشير إلى مسار أكثر حدة من المرض.

التدخين عامل خطر كبير

كان الاستنتاج الرئيسي لهذه الدراسة من مجموعة كبيرة من السكان المحتملين هو أن التدخين الحالي مرتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بأعراض توحي بـ COVID-19" ، حسب مؤلفي الدراسة في ورقتهم المتاحة حاليًا على خادم medRxiv preprint.
 
علاوة على ذلك ، كان التدخين الحالي مرتبطًا بعبء الأعراض المتزايد ، مما يشير إلى تأثير على شدة المرض ، في حين أن المدخنين الذين ثبتت إصابتهم بالإصابة بفيروس كورونا - CoV-2 كانوا على الأرجح في المستشفيات.
 
 كانت البيانات متاحة عن 2.4 مليون مشارك بمتوسط ​​عمر 43.6 سنة ؛ أفاد 35 ٪ أنهم يشعرون بتوعك وأدخلوا عرضًا واحدًا على الأقل في التطبيق. كان هناك ما مجموعه 63 ٪ من المشاركات ، في حين بلغ معدل انتشار التدخين الإجمالي 11 ٪.
 

التدخين وعلاقته بكورونا

تدخين التبغ

التهاب الجهاز التنفسى

كبار السن وكورونا

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