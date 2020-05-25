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حواجز أمنية بطول كورنيش النيل بالجيزة وأوناش المرور أعلى كوبرى الجامعة

الإثنين، 25 مايو 2020 04:44 م
حواجز أمنية بطول كورنيش النيل بالجيزة وأوناش المرور أعلى كوبرى الجامعة كورنيش النيل
كتب سيد الخلفاوى

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شهد كورنيش النيل بمحافظة الجيزة، نشر حواجز مرورية بطول الكورنيش، لمنع الانتظار وتجمعات المواطنين مع انتشار لقوات الشرطة بطول الكورنيش، بالتزامن مع غلق طريق الكورنيش بكل المحافظات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا. 
 
وشهد كوبرى الجامعة، وجود عدد من الشباب وبائعي الورود، وتدخلت قوات الشرطة ومنعت الوقوف أو انتظار السيارات أعلى الكوبرى، كما تواجد ونش مرور لرفع السيارات التى تنتظر أعلى الكوبرى. 
 
وأكتفى عدد من الشباب بالتقاط صورا تذكارية بالكورنيش مع عدم الانتظار بسبب الانتشار الأمنى. 
 
وفى السياق نشرت إدارات المرور على مستوى الجمهورية، العديد من الأوناش والخدمات المرورية اللازمة لعدم السماح بانتظار السيارات بها، وذلك من الساعة 6 صباحاً حتى نهاية اليوم، وبدء الحظر على مدار الأسبوع الحالى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها وزارة الداخلية لمنع التجمعات للحد من انتقال فيروس الكورونا.
 
وكانت وزارة الداخلية ، أكدت أنه اعتباراً من مساء آخر يوم فى شهر رمضان المبارك لعام 1441 هــ وعقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين فى تمام الساعة 9 مساءً سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق خلال أيام العيد.
 
وعززت، اليوم الأثنين ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 

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