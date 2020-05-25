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حفل غنائى راقص أمام مستشفى الحجر الصحى بأسوان.. فيديو

الإثنين، 25 مايو 2020 03:29 م
حفل غنائى راقص أمام مستشفى الحجر الصحى بأسوان.. فيديو حفل غنائى راقص أمام مستشفى الحجر الصحى
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت مستشفى أسوان التخصصى "الحجر الصحى"، إقامة حفل غناء ورقص، أمام بوابة المستشفى احتفالاً بالعيد، حضره مجموعة من الشباب الذين دخلوا فى وصلة رقص على أنغام وكلمات بعض الأغانى الفولكلورية، فى الوقت الذى اعتبرته "الصحة" بأسوان أنه مفيد لرفع الروح المعنوية عن المرضى والتخفيف عليهم.
 
وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تم تصويره داخل المستشفى قيام مجموعة من الشباب بإحضار "أورج" ومكبرات صوت وبعض أدوات الغناء واستخدموها فى إحياء حفل غنائى راقص لمجموعة من الشباب الذين يرتدون كمامات ويمسكون بأيديهم كاميرات تصوير داخل أسوار المستشفى ، بحضور أمن المستشفى الذين اكتفوا بالمشاهدة.
 
وأكدت ألفت صالح، محامية من أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الواقعة تعد خطأ فادح للمسئولين فى الصحة ومستشفى الحجر الصحى، التى من المفترض أن تقدم خدمات طبية للمرضى وتوفر لهم بيئة مناسبة بعيداً عن الاختلاط وهذه الحفلات التى تساعد على انتشار العدوى وانتقال فيروس كورونا، خاصة أن من أحيىا هذه الحفلة هم شباب من خارج المستشفى.
 
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الشباب أستأذنوا إدارة المستشفى فى تشغيل بعض الأغانى أمام المستشفى احتفالاً بخروج أصدقائهم، ووافقت إدارة المستشفى بنية رفع الروح المعنوية للمرضى حتى يتسنى لهم سرعة الشفاء، مؤكداً أنه تدخل ونبه على إدارة المستشفى أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه المشاهد بعد ذلك نظراً لما حدث من تجاوزات وتجمعات.
 

 


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