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حدائق القليوبية وكورنيش النيل بلا زوار ثانى أيام العيد.. صور

الإثنين، 25 مايو 2020 03:13 م
حدائق القليوبية وكورنيش النيل بلا زوار ثانى أيام العيد.. صور حدائق القليوبية بلا زوار
القليوبية إبراهيم سالم

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خلت حدائق وكورنيش النيل بالقليوبية من المواطنين  ثاني يوم من احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بمنع الخروج للمتنزهات والتجمعات حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أنتشر رجال مدن المحافظة منها القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وبنها، لمتابعة غلق الحدائق ومنع دخول المواطنين.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك , والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ، على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

وأكد، ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.

 

الحدائق بلا زوار

الحدائق بلا زوار

 

حدائق القليوبية
حدائق القليوبية

 

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

 

حديقة عفلة بالقناطر الخيرية
حديقة عفلة بالقناطر الخيرية

 

كورنيش النيل
كورنيش النيل

 

متنزهات القليوبية بلا زوار
متنزهات القليوبية بلا زوار

 


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