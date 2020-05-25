حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية ، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات لإعادتها لأصحابها.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى ، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم ، يفيد بقيام عاطلين ، سبق إتهام أحدهما فى 37 قضية سرقة ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز ، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب " كسر الأقفال " ، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات ، تم عمل كمين والقى القبض عليهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وقيامهما بإرتكاب 3 وقائع وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ، لدى أحد عملائهما سيئ النية عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز ألقى القبض عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.