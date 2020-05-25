جونسون: لا أحد من أعضاء فريقى قوض إجراءات مكافحة كورونا

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه لا يعتقد أن أي فرد من أعضاء فريقه قد قوض التوجيهات الصحية العامة في مكافحة وباء فيروس كورونا مضيفا أنه يأسف بشأن الغضب الذي أثاره مستشاره دومينيك كامينجز.

وكان كامينجز سافر إلى دورهام بشمال انجلترا في أواخر مارس آذار خلال تطبيق إجراءات عزل عام مشددة عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي أعقب دفاع مستشاره كامينجز عن سفره "نعم بالطبع أبدي أسفي بشأن التشوش والغضب والألم الذي يشعر به الناس...هذا هو السبب في أنني أريد أن يفهم الناس حقيقة ما حدث".

وأضاف أنه لا يعتقد أن أي فرد في مقر الحكومة قد فعل شيئا يقوض مهمتها.