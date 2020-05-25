تقرير بريطانى: 3 من 10 اختبارت كورونا السلبية قد تكون خاطئة

إيناس البنا

كشف تقرير بريطانى عن أن 3 من كل 10 اختبارات فيروسات تاجية سلبية قد تكون خاطئة، ويخشى الأطباء من أنها قد تزيد من انتشار المرض في المستشفيات.ووفقا لتقرير موقع " الديلى ميل" البريطانى، أكدت نقابة الاستشاريين والمتخصصين في المستشفيات (HCSA) أن ما بين شخصين وثلاثة أشخاص لديهم Covid-19 قد يكونون سلبيين ، وهذا أمر خطير لأنه يعني أن المرضى قد يخرجون وينشرون الفيروس للآخرين ، معتقدين أنهم خالون من العدوى.



3 من 10 اختبارات سلبية لكروونا

وتخشى HCSA من أن موظفي المستشفى الذين تم الإعلان عن أنهم خالون من الفيروسات بشكل غير صحيح، قد يعودون إلى العمل ويمررون العدوى إلى المرضى الضعفاء.

لم تكشف هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أبدًا عن مدى دقة اختبار مستضدها ، على الرغم من نشر أوراق عامة حول دقة اختبارات الأجسام المضادة، أكد الخبراء أن الاختبارات السلبيات الكاذبة ستكون نتيجة لمسح غير صحيح لأنه ستكون هناك اختلافات في كيفية قيام الأطباء، أو أولئك الذين يخضعون للاختبار في المنزل، بذلك.

وبشكل منفصل ، فإن التصريحات التي أدلى بها مسؤولو PHE وآخرون تضع حالات حدوث السلبيات الكاذبة في مكان ما بين 20 و 30 %، ووفقا للتقريرإذا تم تأكيد ذلك ، فإن هذا المعدل مرتفع بشكل مثير للقلق ويثير احتمال إصابة العديد من الأفراد المصابين ، وربما بدون أعراض .



اختبارات كورونا المنزلية

حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون مستشفى COVID-19 تسبب في "وباء" من الوفيات خلال الوباء، يقول رؤساء NHS أن ما يصل إلى 5 مرضى Covid-19 في العديد من المستشفيات أصيبوا بالمرض أثناء علاجهم هناك بالفعل من مرض آخر.

هناك العديد من الدراسات الجارية حاليًا حول دقة اختبار COVID-19 وهناك عدد من الطرق المختلفة المتاحة لتقييم ذلك. ومع ذلك ، لا يوجد شيء اسمه اختبار مثالي.