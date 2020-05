ترامب يظهر فى مناسبة جديدة بلا قناع طبي.. اعرف القصة

توجه الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب إلى ولاية فرجينيا للمشاركة فى احتفال يوم الذكرى أمام مقبرة أرليجنتون الوطنية ووضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وفقا لموقع "ذا هيل".

وانضمت السيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس مايك بنس والسيدة الثانية كارين بنس ووزيرة الدفاع إلى الرئيس في الاحتفال الذي استمر لخمس دقائق تقريبًا حيث سار ترامب إلى القبر وقد له التحية.

وقد وصل العديد من الحاضرين وهم يرتدون أقنعة الوجه لكنهم أزالوها لأن الحفل مقام في مكان مفتوح ولم يبد ترامب، الذي لم يكن يرتدي قناعًا أي اعتراض.

عادة يتضمن احتفال يوم الذكرى خطابًا رئاسيًا لكن ترامب لم يتحدث في المقبرة التي تم إغلاقها للجمهور بسبب وباء كورونا للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وسيتوجه ترامب إلى بالتيمور في وقت لاحق من يوم الاثنين للتحدث في نصب فورت ماكهنري التذكاري الوطني والضريح التاريخي، حيث كتب فرانسيس سكوت كي خلال حرب عام 1812 قصيدة أصبحت "شعار النجوم اللامع".

ووفقًا للتقرير لا تزال ولاية بالتيمور تحت أمر البقاء في المنزل مما دفع العمدة جاك يونج إلى ان يطلب من الرئيس ترامب عدم الحضور، وفي بيان حصلت عليه صحيفة هيل إن قرار الرئيس ترامب بالسفر غير الضروري يبعث برسالة خاطئة إلى سكاننا، الذين تأثر الكثير منهم بشكل غير متناسب بفيروس COVID-19".

يذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، رفعت الأعلام الأمريكية في البيت الأبيض والمباني العامة نصف الموظفين لإحياء ذكرى ما يقرب من 100000 شخص ماتوا بسبب تفشي كورونا.

تتصدر الولايات المتحدة العالم بأكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 97000 حالة وفاة ، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

Pres. Trump participates in wreath-laying ceremony at Tomb of the Unknown Soldier on Memorial Day. https://t.co/shvQlsxQij pic.twitter.com/jbYo1VuV08