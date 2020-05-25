اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يظهر فى مناسبة جديدة بلا قناع طبي.. اعرف القصة

الإثنين، 25 مايو 2020 09:41 م
ترامب يظهر فى مناسبة جديدة بلا قناع طبي.. اعرف القصة
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب إلى ولاية فرجينيا للمشاركة فى احتفال يوم الذكرى أمام مقبرة أرليجنتون الوطنية ووضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وفقا لموقع "ذا هيل".

وانضمت السيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس مايك بنس والسيدة الثانية كارين بنس ووزيرة الدفاع إلى الرئيس في الاحتفال الذي استمر لخمس دقائق تقريبًا حيث سار ترامب إلى القبر وقد له التحية.

وقد وصل العديد من الحاضرين وهم يرتدون أقنعة الوجه لكنهم أزالوها لأن الحفل مقام في مكان مفتوح ولم يبد ترامب، الذي لم يكن يرتدي قناعًا أي اعتراض.

عادة يتضمن احتفال يوم الذكرى خطابًا رئاسيًا  لكن ترامب لم يتحدث في المقبرة التي تم إغلاقها للجمهور بسبب وباء كورونا للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وسيتوجه ترامب إلى بالتيمور في وقت لاحق من يوم الاثنين للتحدث في نصب فورت ماكهنري التذكاري الوطني والضريح التاريخي، حيث كتب فرانسيس سكوت كي خلال حرب عام 1812 قصيدة أصبحت "شعار النجوم اللامع".

ووفقًا للتقرير لا تزال ولاية بالتيمور تحت أمر البقاء في المنزل  مما دفع العمدة  جاك يونج  إلى ان يطلب من الرئيس ترامب عدم الحضور، وفي بيان حصلت عليه صحيفة هيل إن قرار الرئيس ترامب بالسفر غير الضروري يبعث برسالة خاطئة إلى سكاننا، الذين تأثر الكثير منهم بشكل غير متناسب بفيروس COVID-19".

يذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، رفعت الأعلام الأمريكية في البيت الأبيض والمباني العامة نصف الموظفين لإحياء ذكرى ما يقرب من 100000 شخص ماتوا بسبب تفشي كورونا.

تتصدر الولايات المتحدة العالم بأكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 97000 حالة وفاة ، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

 

 


ترامب

الولايات المتحدة

وباء كورونا

وفيات كورونا

ميلانيا ترامب

مايك بنس

احتفال يوم الذكري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة