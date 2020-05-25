تجربة جديدة على أدوية "حاصرات ألفا" لمنع مضاعفات كورونا الخطيرة

كتبت هند عادل

أكد علماء بمعهد هوارد هيوز الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية أن تناول مرضى الفيروس التاجي كورونا الأدوية التي تحتوى على حاصرات ألفا قد تساعدهم في منع عاصفة السيتوكين المرتبطة بعدوى كوفيد 19 الشديدة، حيث تتداخل حاصرات ألفا مع إشارات الخلية التي تثير عواصف السيتوكين مما يساعد في تخفضيض عدد الوفيات من المضاعفات الخطيرة لكورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية فأن بعض مرضى فيروس كورونا قد تكون الاستجابة المناعية للجسم مدمرة مثل الفيروس الذي يسبب المرض،و تعتبر الحمى المرتفعة المستمرة ، والضيق التنفسي الحاد ، وتلف الرئة الذي يظهر في بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة كلها علامات على وجود جهاز مناعي في فرط النشاط.

أما الآن ستختبر تجربة سريرية جديدة علاجًا يستهدف هذه الاستجابة المناعية المفرطة النشاط ، كما يقول هوارد هيوز المحقق الطبي بيرت فوجلشتاين، حيث يقوم هو وفريقه في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز حاليًا بتجنيد أفراد لإجراء التجربة ، والتي تشمل المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 85 عامًا في مستشفى جونز هوبكنز الذين لديهم فيروس كوروناولكن ليسوا على جهاز التنفس الصناعي أو في وحدة العناية المركزة.

قد يشير علاجهم ، وهو نوع شائع من الأدوية الموصوفة باسم حاصرات ألفا ، إلى دورة من الالتهاب المفرط قبل أن يزداد ، وذلك بعد نجاح دراستهم على الفئران

وقال البروفسير فوجلشتاين: "إن النهج الذي ننادي به يتضمن معالجة الأشخاص المعرضين لخطر كبير في وقت مبكر من مسار المرض ، عندما تعلم أنهم مصابون ولكن قبل ظهور أعراض حادة لديهم". إذا أشارت نتائج التجربة إلى أن الدواء آمن وفعال ضد فيروس كورونا ، فقد يساعد الكثير من الأشخاص على التعافي بأمان في المنزل ويقلل الضغط المستشفيات.

الاستجابة المناعية المفرطة ليست فريدة من نوعها لـكوفيد 19 يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بأمراض المناعة الذاتية ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المناعي من أعراض مشابهة يشار إلى هذه الاستجابات باسم متلازمة عاصفة السيتوكين

قبل ظهور وباء كورونا كان فريق Vogelstein يستكشف بالفعل طرقًا لتخفيف الاستجابة المناعية للالتهاب المفرط في مرضى السرطان الذين عولجوا بالعلاج المناعى، كان الباحثون مهتمين بأدوية تسمى حاصرات ألفا ، والتي توصف على نطاق واسع لسرطان البروستاتا وارتفاع ضغط الدم وتتداخل أيضًا مع إشارات الخلية التي تثير عواصف السيتوكي. من الناحية النظرية ، قد توقف حاصرات ألفا عاصفة السيتوكين قبل أن تبدأ.

للحصول على الموافقة على تجربة سريرية لحاصرات ألفا ، قام فريق Vogelstein أولاً بمسح بيانات المطالبات الطبية قاموا بتمشيط السجلات من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى لعلاج الالتهاب الرئوي والضيق التنفسي الحاد وحللوا ما إذا كانت نتائج المرضى أفضل إذا كانوا يتناولون حاصرات ألفا لظروف غير ذات صلة الاستنتاج المبدئي للفريق هو ان تناول أدوية حاصرات ألفا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب ضيق التنفس.