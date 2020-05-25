اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تجربة جديدة على أدوية "حاصرات ألفا" لمنع مضاعفات كورونا الخطيرة

الإثنين، 25 مايو 2020 04:00 م
تجربة جديدة على أدوية "حاصرات ألفا" لمنع مضاعفات كورونا الخطيرة فيروس كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد علماء بمعهد هوارد هيوز الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية أن تناول مرضى الفيروس التاجي كورونا الأدوية التي تحتوى على حاصرات ألفا  قد تساعدهم في منع عاصفة السيتوكين المرتبطة بعدوى كوفيد 19  الشديدة، حيث تتداخل حاصرات ألفا مع إشارات الخلية التي تثير عواصف السيتوكين مما يساعد في تخفضيض عدد الوفيات من المضاعفات الخطيرة لكورونا.

علاج

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية فأن بعض مرضى فيروس كورونا قد تكون الاستجابة المناعية للجسم مدمرة مثل الفيروس الذي يسبب المرض،و تعتبر الحمى المرتفعة المستمرة ، والضيق التنفسي الحاد ، وتلف الرئة الذي يظهر في بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة كلها علامات على وجود جهاز مناعي في فرط النشاط.

أما الآن  ستختبر تجربة سريرية جديدة علاجًا يستهدف هذه الاستجابة المناعية المفرطة النشاط ، كما يقول هوارد هيوز المحقق الطبي بيرت فوجلشتاين، حيث يقوم هو وفريقه في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز حاليًا بتجنيد أفراد لإجراء التجربة ، والتي تشمل المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 85 عامًا في مستشفى جونز هوبكنز الذين لديهم فيروس كوروناولكن ليسوا على جهاز التنفس الصناعي أو في وحدة العناية المركزة.

قد يشير علاجهم ، وهو نوع شائع من الأدوية الموصوفة باسم حاصرات ألفا ، إلى دورة من الالتهاب المفرط قبل أن يزداد ، وذلك بعد نجاح دراستهم على الفئران  

وقال البروفسير  فوجلشتاين: "إن النهج الذي ننادي به يتضمن معالجة الأشخاص المعرضين لخطر كبير في وقت مبكر من مسار المرض ، عندما تعلم أنهم مصابون ولكن قبل ظهور أعراض حادة لديهم". إذا أشارت نتائج التجربة إلى أن الدواء آمن وفعال ضد فيروس كورونا ، فقد يساعد الكثير من الأشخاص على التعافي بأمان في المنزل ويقلل الضغط المستشفيات.

الاستجابة المناعية المفرطة ليست فريدة من نوعها لـكوفيد 19 يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بأمراض المناعة الذاتية ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المناعي من أعراض مشابهة يشار إلى هذه الاستجابات باسم متلازمة عاصفة السيتوكين

قبل ظهور وباء كورونا كان فريق Vogelstein يستكشف بالفعل طرقًا لتخفيف الاستجابة المناعية للالتهاب المفرط في مرضى السرطان الذين عولجوا بالعلاج المناعى،  كان الباحثون مهتمين بأدوية تسمى حاصرات ألفا ، والتي توصف على نطاق واسع لسرطان البروستاتا وارتفاع ضغط الدم  وتتداخل أيضًا مع إشارات الخلية التي تثير عواصف السيتوكي. من الناحية النظرية ، قد توقف حاصرات ألفا عاصفة السيتوكين قبل أن تبدأ.

للحصول على الموافقة على تجربة سريرية لحاصرات ألفا ، قام فريق Vogelstein أولاً بمسح بيانات المطالبات الطبية قاموا بتمشيط السجلات من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى لعلاج الالتهاب الرئوي والضيق التنفسي الحاد وحللوا ما إذا كانت نتائج المرضى أفضل إذا كانوا يتناولون حاصرات ألفا لظروف غير ذات صلة الاستنتاج المبدئي للفريق هو ان  تناول أدوية حاصرات ألفا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب ضيق التنفس.

 

 


علاج

علاج كورونا

علاج فيروس كورونا

مضاعفات كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة