بوريس جونسون: نريد البدء فى إعادة أطفالنا للمدارس بطريقة آمنة

ريهام عبد الله

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أنه يريد البدء فى إعادة الأطفال للمدراس، تماشيا مع النهج الذى بدأته تتبعه عدد من الدول المختلفة.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تمشيا مع النهج الذي تتبعه العديد من البلدان الأخرى، نريد أن نبدأ في إعادة أطفالنا إلى الدراسة، مع ضمان ذلك بطريقة آمنة قدر الإمكان".



بوريس جونسون

فى سياق آخر قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الحكومة البريطانى بوريس جونسون يواجه ضغوطا متزايدة لإقالة كبير مستشاريه دومنيك كومينجز، بعدما دعا 18 نائبا على الأقل من النواب المحافظين علانية، بمواجهة المستشار بتداعيات خرقه لقواعد الإغلاق.

وكان جونسون قد ساند كومينجز فى مؤتمر صحفى غلب عليه التحدى أمس، الأحد، وقال إنه كان من ضمن القواعد لكومينجز للقيادة والسفر لعائلته على بعد 264 ميل إلى منزل عائلته فى دورهام فى الوقت الذى كانت زوجته تعانى من أعراض كورونا.

وزعم أن مستشاره قد تصرف بمسئولية وبشكل قانونى، وأتبع غريزته كأب بالسفر للسعى لمساعدة رعاية أطفال لابنه البالغ من العمر أربع سنوات.

وظلت أسئلة رئيسية بدون إجابات من قبل داوننج ستريت، منها ما إذا كان كونيجز قد توقف فى أى محطات فى الطريق إلى دورهام، وربما يكون أصاب مسافرين أخرين فى الوقت الذى كان ينبغى أن تكون العائلة كلها فى العزل، وما إذا كان قد قام برحلة لاحقة لمدة يوم إلى بارندرد كاسل على بعد 30 ميل من دورهام مع عائلته فى الوقت الذى كان محظور في الرحلات غير الضرورية.