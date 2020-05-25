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بدء التجارب السريرية على 4 لقاحات هندية لكورونا خلال 3 شهور

الإثنين، 25 مايو 2020 01:00 م
بدء التجارب السريرية على 4 لقاحات هندية لكورونا خلال 3 شهور لقاح كورونا
كتبت ــ هند عادل

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يواصل علماء العالم تجاربهم للتوصل للقاح لوقف هجمات وباء فيروس كورونا، وقال وزير الصحة الهندى هارش فاردان إن أربعة من أصل 14 لقاحا مرشحاً  لكوفيد 19 من الهند قد يدخلون مرحلة التجارب السريرية في الأشهر الثلاثة أو الخمسة المقبلة ولك وفقا لتقرير لصحيفة thehindu الهندية، وأكد وزير الصحة الهندى أن العالم كله يعمل على تطوير لقاح لوقف جائحة فيروس كورونا الجديد.

الهند
 

 

وأشار الوزير الهندى، إلى أن  هناك أكثر من 100 مرشح لتطوير لقاح يعمل على مستويات مختلفة وتنسق منظمة الصحة العالمية الجهود حول ذلك، وقال "الهند تساهم أيضا بنشاط في هذا الجهد لدينا 14 مرشحا لقاحات يعملون على مستويات مختلفة الصناعة والعالم الأكاديمي يساهمون فيه ووزارة العلوم لدينا تساعد قسم التكنولوجيا الحيوية في كل هذه الجهود."

وأشار إلى أنه قد يدخل 4 لقاحات خلال الأشهر الثلاثة أو الخمسة المقبلة مرحلة التجارب السريرية، والآن هم في مرحلة ما قبل السريرية، موضحا أنه من الصعب جدا التنبؤ بموعد وصول اللقاح ، قائلا" ولكن كطبيب ، يمكننى القول إن العملية التي ينطوي عليها، سنة واحدة ستكون تقديرا متواضعا حتى يتم تطوير اللقاح ، يجب على الناس استخدام اللقاحات الاجتماعية مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي."

وقرر الصندوق الاستئماني الهندى تخصيص 100 كرور روبية في الجهود المبذولة لتطوير لقاح لفيروس كورونا بعد أن اجتمعت الأكاديميات الهندية والشركات الناشئة والصناعة في أحدث تصميم وتطوير.

ويسارع صانعو الأدوية والجامعات إلى تطوير لقاحات ضد الفيروس التاجي مع ارتفاع حصيلة القتلى العالمية إلى أكثر من 330 ألف، ترى الحكومات التلقيح كمفتاح لإنقاذ الأرواح ، وإعادة تنشيط الاقتصاد واستعادة نمط الحياة الطبيعي ولدى الصين خمس لقاحات محتملة في الاختبارات البشرية

 


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كورونا نيوز

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