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بايدن مهاجما ترامب: الرئاسة أكبر بكثير من تغريدة بعربة جولف

الإثنين، 25 مايو 2020 05:17 م
بايدن مهاجما ترامب: الرئاسة أكبر بكثير من تغريدة بعربة جولف بايدن
كتب محمد جمال

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وجه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى ائب الرئيس السابق انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعليقا على وجود الرئيس فى ملعب للجولف، وقال بايدن في تغريدة إن الرئاسة تتطلب أكثر من "تغريدة من عربة الجولف الخاصة بك" ، في إشارة إلى قرار ترامب قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ميموريال في فيرجينيا .

ونشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر فيديو مركبا للرئيس السابق باراك أوباما يسخر من إشادته بنائبه جو بايدن المرشح الديمقراطى المفترض أن يواجه ترامب فى سباق الرئاسة الأمريكية، ويقطع كل صفة يشيد فيها به بلقطات تظهر عكس ذلك.

وظهر أوباما فى الفيديو وهو يقول "نحن بحاجة لان يتوحد الأمريكيون ضد السياسيات التى طالما اتسمت بالفساد واللامبالاة وخدمة الذات والتضليل المعلوماتى والجهل والخسة".. وفى كل صفة قطعها بمقطع فيديو لجو بايدن يظهر اتسامه بها".

 فيما يتعلق بالفساد، ظهرت لقطات عن  الصفقات الخارجية لهانتر بايدن، نجل جو بايدن، فى أوكرانيا والتى أثارت جدلا كبيرا، وعمله مع إحدى شركات الغاز هناك التى قامت بتعيين هانتر بايدن فى مجلس إدارتها، وهى القضية التى أثارت فيما بعد محاكمة عزل الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى الكونجرس بعد اتهامه بالضغط على اوكرانيا لإجراء تحقيق بشأن خصمه السياسى.

 وفيما يتعلق باللامبالاة، نقل تصريحات لبايدن يقول فيها إن الأطفال الفقراء أذكياء مثل الأطفال البيض.

 وتضمن الفيديو أيضا تصريح مثير للجدل أثناء لقاء له فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى يناير 2018، بدا فيه وكأنه يتفاخر بالتهديد بوقف المساعدات العسكرية لاوكرانيا كأسلوب ضغط لفرض إقالة احد المدعين الذى لا يحبه. ونقل قوله "نظرت غبيهم وقلت ساغادر خلال 6 ساعات، لو لم يتم إقالة المدعى لن تحصلوا على أموالكم".

وجاء الفيديو الذى نشره ترامب بعدما انتقد بايدن الرئيس الأمريكى لقضائه جزءا من عطلة يوم الذكرى، الذى يتم الاحتفال فيه بانتصار الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية وهو يلعب الجولف، على الرغم من اقتراب عدد وفيات كورونا فى الولايات المتحدة من 100 ألف.


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