بايدن مهاجما ترامب: الرئاسة أكبر بكثير من تغريدة بعربة جولف

وجه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى ائب الرئيس السابق انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعليقا على وجود الرئيس فى ملعب للجولف، وقال بايدن في تغريدة إن الرئاسة تتطلب أكثر من "تغريدة من عربة الجولف الخاصة بك" ، في إشارة إلى قرار ترامب قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ميموريال في فيرجينيا .

ونشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر فيديو مركبا للرئيس السابق باراك أوباما يسخر من إشادته بنائبه جو بايدن المرشح الديمقراطى المفترض أن يواجه ترامب فى سباق الرئاسة الأمريكية، ويقطع كل صفة يشيد فيها به بلقطات تظهر عكس ذلك.

The presidency is about a lot more than tweeting from your golf cart. It requires taking on the ultimate responsibility for the biggest decisions in the world. Donald Trump simply wasn’t prepared for that. I promise you I will be.