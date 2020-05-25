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انطلاق مواكب الفرح بالأردن بمشاركة آليات الجيش احتفالا بعيد الاستقلال

الإثنين، 25 مايو 2020 04:40 م
انطلاق مواكب الفرح بالأردن بمشاركة آليات الجيش احتفالا بعيد الاستقلال الجيش الأردنى
كتب محمد جمال

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انطلقت فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد استقلال المملكة الرابع والسبعين، اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من مايو 2020.

وتتضمن فعاليات الاحتفال بحسب صحيفة "الغد" إطلاق مواكب فرح في العاصمة عمان ومحافظتي إربد والعقبة من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة والنصف مساء بحسب المسارات الموضّحة في التصميم المرفق عنها، إذ يشارك فيها القوات المسلحة – الجيش العربي والأمن العام بمختلف فروعه، كما يتزامن معها طلعات جوية لطائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي في إقليمي الشمال والوسط، وطلعات أيضا من فريق الصقور الملكية الأردنية في محافظتي العقبة ومعان ولواء الشوبك.

كما يشهد الاحتفال بعيد الاستقلال الرابع والسبعين، إطلاق مبادرة “علمنا عال” من خلال رفع العلم الأردني على المنازل والمباني والمنشآت والأسواق التجارية في كل أرجاء المملكة احتفاء بالمناسبة الغالية على قلوب الأردنيين، إضافة إلى حث الأطفال والشباب على إطلاق طائرات ورقية في بعض المناطق إحياء لذكرى الاستقلال وجهود الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية في الحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

وستطلق الألعاب النارية ابتهاجا بذكرى الاستقلال ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين المقبل في جميع محافظات المملكة، مع الإشارة إلى تخصيص مواقع لإطلاقها في كل محافظة، كما هو مبين في المرفق.

واحتفاء بهذه المناسبة أيضا، أصدرت وزارة الثقافة ومركز التوثيق الملكي الهاشمي مجلد وثائق الاستقلال التي تجمع لأول مرة في اصدار واحد، سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويضم الإصدار القرار التاريخي الذي وقعه المغفور له الملك عبد الله الاول وقرارات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وقرارات المجالس البلدية المطالبة بالاستقلال ونماذج من البرقيات التي تلقاها الملك المؤسس بهذا الحدث التاريخي.


الأردن

عيد الاستقلال

عمان

الجيش الأردنى

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