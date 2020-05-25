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اندبندنت تنشر تسجيل مسرب.. مسئول روسي يطالب موظفيه تعديل "حصيلة كورونا"

الإثنين، 25 مايو 2020 11:41 م
اندبندنت تنشر تسجيل مسرب.. مسئول روسي يطالب موظفيه تعديل "حصيلة كورونا"
كتبت: نهال طارق

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قالت صحيفة الاندبندنت، إن ملف صوتي مسرب لحاكم احد الإقاليم في روسيا يوجه الموظفين بتغيير إحصاءات إصابات كورونا.

ويضم التسجيل الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الاثنين الذي كان من الصعب إلى حد ما فك تشفيره طلب "تغيير الأرقام" من قبل رجل يبدو صوته صوت حاكم ليبيتسك "إيجور أرتامونوف" واضح بما فيه الكفاية.

ويقول الصوت في التسجيل: "الأمر سيجعل الناس ... يفكرون بأشياء سيئة عن المنطقة".

تحتوي المحادثة التي تستغرق دقيقتين على عبارات مثل: "نحن بحاجة إلى تصحيح هذا، لإقناع موسكو بأنه ليس لدينا 72 .. " ، "لا تضع المنطقة على المحك"، "نحن في المرحلة الحرجة .. هل من الصعب حقًا تغيير البيانات؟ "

وفي تعليق لوسائل الإعلام الروسية أكد أرتامونوف صحة التسجيل لكنه أصر على أنه تم تفسيره بشكل خاطئ، وقال إن المحادثة لم تكن محاولة للإبلاغ عن الأرقام. بل كانت محاولة لتصحيح الإبلاغ المزدوج عن أرقام الاختبار.

وفقا لأحدث البيانات الرسمية، سجلت منطقة ليبيتسك خمس حالات وفاة فقط من 1696 حالة مصابة بـ Covid-19. ويقابل ذلك معدل وفيات بنسبة 0.29%، مثل بقية روسيا أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي الحالي المتداول البالغ 6.42%.

مهما كانت الحقيقة وراء التسريبات استمرت الشكوك حول بيانات كورونا الروسية لعدة أسابيع.

ولكن هناك أيضًا أدلة على سوء الإبلاغ عن الأرقام ، حيث تم  تسجيل وفيات كورونا في بعض الحالات بسبب أمراض أخرى، على سبيل المثال في داجستان ازدحمت المستشفيات منذ نهاية أبريل ونفدت الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية وعلى الرغم من الانهيار الطبي كانت الأرقام الرسمية حتى يوم الأحد الماضي تبلغ عن 29 حالة وفاة فقط.

ورفضت السلطات الروسية بغضب أي اتهام في وقت سابق من هذا الشهر بشأن أرقام كورونا وأحالت مجموعة من النواب "فاينانشيال تايمز" و"نيويورك تايمز" إلى مكتب المدعي العام للحصول على مقالات تشير إلى أن عدد الوفيات أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

وفي مقابلة تلفزيونية قالت آنا بوبوفا رئيسة جهاز مراقبة حماية المستهلك الروسي، أن روسيا سجلت "كل" إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وقالت: "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بتشريح جميع حالات Covid-19". "ليس هناك هامش للخطأ."

 

 


روسيا

كورونا

وفيات كورونا

الحكومة الروسية

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