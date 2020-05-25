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انتظام حركة المرور بالجيزة فى ثانى أيام عيد الفطر

الإثنين، 25 مايو 2020 04:52 م
انتظام حركة المرور بالجيزة فى ثانى أيام عيد الفطر حركة المرور
كتب كريم صبحى

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عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة  برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.
 
وشهد الحركة انتظام حركة سير السيرات فى ثانى  أيام عيد الفطر، وشنت وحدة مرور الهرم حملة مرورية قادها النقيب مروان علاء، و بإشراف اللواء محمد عامر، حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور. 
 
 وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 


وزارة الداخلية

ادارة المرور

رفع السيارات

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

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