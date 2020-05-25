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اليوم.. قطع مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان 6 ساعات

الإثنين، 25 مايو 2020 03:13 م
اليوم.. قطع مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان 6 ساعات قطع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب ببعض مناطق شرق مدينة أسوان، بدءاً من مساء اليوم، الاثنين، ولمدة 6 ساعات نظراً لحدوث تسريب فى الخط الرئيسى للمياه أمام جراج كيما بطريق السد العالى.

وذكرت الشركة فى بيان لها، بأنه نظراً لحدوث تسريب فى الخط الرئيسى للمياه بقطر 630 مللى أمام جراج كيما بطريق السد العالى سيتم بدء أعمال الإصلاح والصيانة لهذا الخط الحيوى مساء اليوم ، وبناءاً عليه سيتم قطع مياه الشرب عن مناطق عزبة النهضة وعزبة التحرير والسيل الجديد من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 25 مايو وحتى الساعة الثانية من صباح باكر الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020

ولذا تهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

 


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