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اليوم السابع يحذر من صفحات تنتحل اسمه وتفبرك خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي

الإثنين، 25 مايو 2020 03:55 م
اليوم السابع يحذر من صفحات تنتحل اسمه وتفبرك خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى
كتب علي الكشوطي

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يحذر اليوم السابع من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستغل اسم مؤسسة "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي
 
 
تداول البعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الكبيرة رجاء الجدواي بلوجو مزور لموقع اليوم السابع تفيد بوفاتها وهي صورة مفبركة قام عشاق الفبركة والشائعات من المغرضين بتصميمها من أجل نشر شائعة وفاتها وإحداث فتنة، وهي صورة مفبركة وعارية تماما من الصحة.
 
وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى طمآنت جمهورها ومحبيها عليها من خلال "اليوم السابع"، حيث أوضحت أن حالتها الصحية استقرت للغاية، موجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات صادقة من قلوبهم على حد قولها.
 
ووجهت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى نصائحها لكافة فئات الشعب قائلة :"خدوا بالكم الحالات بتزيد، والدولة مش هتقدر تتحمل كل الحالات، المرض ده مش بيفرق بين غنى وفقير ولاقوى ولا ضعيف، والدولة قايمة بواجبها تجاه الأزمة على أفضل وجه، أنا فى المستشفى معايا كل الفئات الغنى والفقير ومفيش أى تقصير مع حد، لكن نراعى إمكانيات الدولة لأن تكلفة علاج الفيروس مرتفعة للغاية".
 
كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.
 
 
وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى لـ"اليوم السابع"، إنها فوجئت فجر أمس الأول السبت بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.
 
ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الاهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: "وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا".
 
يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى.
 
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رجاء الجدواي

وفاة رجاء الجدواي

كورونا

فيروس كورونا

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