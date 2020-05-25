الناجى من كمين البرث يروى علاقته بالقائد منسى وخدمته في سيناء.. غدا على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "السلوكيات الخاطئة أهم أسباب تزايد عدوى «كورونا»"، وفيه: «القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» يكشف نتائج استطلاع جديد: 80.6% يرون وسائل الإعلام تقوم بالدور التوعوى.. 81.3% خائفون من زيادة الإصابة بالفيروس فى حال عودة الحياة الطبيعية، والتفاصيل في الصحة الثانية من العدد الورقى.

كما تقرأ، البطل إبراهيم عميرة الناجى من كمين البرث: الجيش شرف عظيم.. ولو عاد بى الزمن سأختار الخدمة بسيناء.. عدت فور شفائى للكتيبة 103وتمنيت قضاء باقى حياتى فى القوات المسلحة.. وتعلمت الإنسانية والوفاء من القائد منسى.



وداخل العدد ـ إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر.. ووزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بتنفيذ القرار للسيطرة على المبانى المخالفة ـ أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الأحياء ـ تفعيل عمل 320 مستشفى لخدمة مصابى كورونا ـ الداخلية تؤكد التزام المواطنين بقرارات الحكومة فى العيد ـ الإمام محمد عبده.. عبقرى التنوير.. وباعث الدولة المدنية ـ أغنية «فرصة نرجع» مناجاة لله خفت من الفشل بالتمثيل



