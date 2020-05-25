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القوى العاملة: صرف 25 مليون جنيه لـ50 ألف عامل يومية بكفر الشيخ

الإثنين، 25 مايو 2020 12:31 م
القوى العاملة: صرف 25 مليون جنيه لـ50 ألف عامل يومية بكفر الشيخ محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ـ محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ ، قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها  الرئيس عبد الفتاح السيسي  للعمالة غير المنتظمة من خلال  منافذ البنك الزراعي المصري ، ومكاتب البريد، حيث تم الصرف لـ  50 ألفا و87 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل  بإجمالي 25 مليونا و43 ألفا  و500 جنيه  .

 تلقي وزير القوي العاملة تقريراً بذلك من وكيل الوزارة مدير المديرية أحمد نظمى  أشار فيه إلي أن  المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي بعمل حملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بالتفتيش على  180 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص .

 

 


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