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الفئرات تهاجم البشر فى أمريكا بسبب أزمة كورونا وخبراء: أغلقوا الأبواب جيدا

الإثنين، 25 مايو 2020 06:15 م
الفئرات تهاجم البشر فى أمريكا بسبب أزمة كورونا وخبراء: أغلقوا الأبواب جيدا فئران
كتب محمد جمال

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حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن الفئران القوارض تزداد عدوانية لأنها تبحث عن الطعام وسط إغلاق جماعي للمطاعم بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وأشارت وكالة الصحة بحسب صحيفة " ذا هيل" في استشارة نشرت على موقعها الإلكتروني ، إلى أن القوارض تعتمد على الطعام والنفايات المتولدة في المؤسسات التجارية مثل المطاعم، وتسببت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الخدمة في بحث القوارض عن مصادر جديدة للأغذية وإظهار سلوك أكثر انحرافًا.

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وقال مركز السيطرة على الأمراض أن بعض المناطق أبلغت عن "زيادة في نشاط القوارض" وأنه يجب إعداد برامج الصحة البيئية ومكافحة القوارض لمزيد من المكالمات حول "سلوك القوارض غير المعتاد أو العدواني".

ونصح مركز السيطرة على الأمراض أن السكان وأصحاب الأعمال يمكنهم منع اجتذاب القوارض عن طريق إغلاق الوصول إلى منازلهم أو مبانيهم ، وإزالة الحطام والنباتات الثقيلة ، والحفاظ على القمامة في صناديق مغطاة بإحكام ، وإزالة أغذية الحيوانات الأليفة.

كما أشارت الوكالة إلى ضرورة اتباع البروتوكولات الموضوعة عند التنظيف بعد الإصابة بالقوارض من أجل منع التعرض للأمراض التي تنقلها القوارض.

تسببت القوارض في مشاكل للعديد من المدن في الولايات المتحدة وسط انتشار فيروس تاجي جديد.

وتلقت واشنطن العاصمة ما يقرب من 500 مكالمة بشأن القوارض خلال فترة 30 يومًا بين مارس وأبريل ، وفقًا لـ NBC News، وبحسب ما ورد شهدت بالتيمور 11000 مكالمة "استباقية" أو 311 طلبًا عبر الإنترنت حول الفئران خلال نفس الفترة.

وقال روبرت فيلاميل ، مالك شركة Crow Pest Control Inc. ومقرها شيكاغو ، لصحيفة شيكاغو تريبيون: "أثناء بحثهم عن الطعام ، يلاحظهم الناس أكثر" . "الفئران تحمل المرض وهي قبيحة للغاية ، لذا فهي شيء كبير. الناس يريدون اتخاذ خطوات لإبعاد الفئران عن منازلهم."


فئران

أمريكا

الولايات المتحدة

شيكاغو

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