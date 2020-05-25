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"العيد فى السجن".. سما المصرى من منصات السوشيال ميديا لخلف القضبان

الإثنين، 25 مايو 2020 09:52 م
"العيد فى السجن".. سما المصرى من منصات السوشيال ميديا لخلف القضبان سما المصرى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استقبل سجن النسا العديد من الشخصيات النسائية، خلال قضاء مدة حبسهم أو التحقيق معهم، وتعددت الشخصيات وظل السجن كما هو أشهر سجن، فبمجرد ذكر كلمة " سجن النسا"، يتذكر كل من يسمعها عدد من الأسماء اللامعة التي مكثت به فترة من الزمن.

ويستقبل سجن النسا بالقناطر الخيرية، خلال الفترة الحالية الراقصة " سما المصرى" لقضاء مدة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معها، فى اتهامها  بنشر فيديوهات مصورة لها خادشة للحياء العام.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوى، أمر بضبط المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصرى – وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

من جانبه، قرر قاضى المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس سما المصرى 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "Facebook" عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التى تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.


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