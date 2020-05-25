العراق: 163 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 4632 حالة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم اجراء ٥٧٦٢ فحصا في المختبرات المختصة بالعراق ليصبح المجموع الكلي منذ بداية تسجيل المرض في البلاد ١٩٤٤٤٧".

وأوضحت الوزارة أن "مختبرات وزارة الصحة العراقية سجلت اليوم 73 حالة شفاء ، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 3 حالات.

وأضافت "مجموع الاصابات بفيروس كورونا بلغ ٤٦٣٢ حالة، ومجموع حالات الشفاء بلغت ٢٨١١، والراقدين الكلي ١٦٥٨، ومجموع الوفيات 163 حالة".