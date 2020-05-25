العراق: تدمير عدة أوكار وضبط أسلحة ومتفجرات فى صحراء الرطبة

أ.ش.أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى عن تدمير عدة أوكار، فضلا عن ضبط أسلحة ومتفجرات جاهزة للتفخيخ في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان نشرته الوكالة العراقية للأنباء نينا، اليوم الاثنين، "أن قوة من فوج مغاوير الفرقة الأولى تمكنت من تدمير عدة أوكار وضبطت أسلحة ومتفجرات جاهزة للتفخيخ في صحراء الرطبةَ".. مضيفة "أن هذه العملية جاءت بإسناد من الأبطال في طيران الجيش الذين نفذوا عملية استطلاع بتشكيل مكون مِن طائرتين".

فى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى العراق.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنه تم فحص 6503 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 188685، وبلغت عدد حالات الشفاء 153 حالة و8 حالات وفاة.