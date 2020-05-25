العثور على جثة موظفا مقتولا بآلة حادة بطوخ

القليوبية نيفين طه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم بقتل موظف بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة لمدينة طوخ وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم

تلقت اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مقتل ابراهيم. أ. س يبلغ من العمر 75 سنة بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان موظف بشركة النصر لصناعة السيارات

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه تم طعن المجنى عليه بآلة حادة فى مشاجرة مما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المتهم،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب شخص بكسر بالجمجمة فى مشاجرة بين طرفين بسب لهو الأطفال بمنطقة الغزاوية التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ،تم نقل المصاب وحجزة بغرفة العناية المركزة،وضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى إصابة المذكور"شومة" وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بتلقية بلاغا بنشوب مشاجرة ومصاب بناحية الغزاوية بدائرة مركز طوخ.

على الفور انتقل لمكان الواقعة بصحبة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بها 8 أشخاص، بمنطقة الغزاوية دائرة المركز، بسب لهو الأطفال، قام على إثرها الطرفان بضرب المصاب بشومة على رأسه أدت لإصابته بكسر بالجمجمة وتم نقله للمستشفى بوحدة العناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.