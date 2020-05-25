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الصحة العالمية تعلق التجارب على دواء الملاريا لعلاج كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 06:23 م
الصحة العالمية تعلق التجارب على دواء الملاريا لعلاج كورونا كورونا والصحة العالمية-ارشيفيه
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن منظمة الصحة العالمية تعلق التجارب على دواء الملاريا لعلاج كورونا. ومن ناحية أخرى أعلنت المنظمة أن أكثر من 110 آلاف و900 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فى أنحاء قارة إفريقيا حتى الآن، وقال المكتب الإقليمى للمنظمة فى إفريقيا، - فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "تأكدت أكثر من 110 آلاف و900 إصابة بكوفيد-19 فى القارة الإفريقية، مع 44 آلاف و500 حالة تعافٍ و3 آلاف و300 وفاة"، حسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

 
ويأتى ذلك، بعد أكثر من 14 أسبوعًا من اكتشاف الفيروس لأول مرة فى القارة، التى تضم 54 دولة، ويبلغ تعداد سكانها حوالى 1.4 مليار نسمة.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت يوم الجمعة الماضى إنه بدا من الواضح الآن أن تفشى فيروس كورونا "يسلك مسارًا مختلفًا" فى إفريقيا، حيث إنها لم تشهد الكارثة التى كان يُخشى من حدوثها فى وقت سابق.
 
وقال المدير الإقليمى للمنظمة لإفريقيا ماتشيديسو مويتى - فى بيان - إنه "حتى الآن.. نجت القارة من الأرقام المرتفعة للوفيات التى تضرب مناطق أخرى من العالم".
 

كورونا والصحه العالميه

علاج الملاريا

مصابى كورونا

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