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السيطرة على حريق اندلع بأحواش مواشى فى إدفو بأسوان

الإثنين، 25 مايو 2020 12:46 م
السيطرة على حريق اندلع بأحواش مواشى فى إدفو بأسوان حريق - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة اسوان بالتعاون مع الأهالى من  السيطرة على حريق اندلع فى أحواش مواشى  بأسوان بمركز ادفو وانتقلت  سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، لم ينتج عن الحادث إصابات بشرية أو وفيات، وتم إخماد النيران  وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة ادفو من شرطة النجدة بنشوب حريق بثلاثة أحواش مواشى بناحية نجع الحاج زيدان   دائرة المركز.

على الفور وجه اللواء هشام فاروق مساعد الوزير مدير امن اسوان بانتقال  المأمور وضباط مباحث مركز شرطة ادفو وقوات الحماية المدنية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بثلاثة أحواش مواشىى  مسقوفة بالعروق الخشبية وجريد النخل نتج عن ذلك نفوق (12) رأس ماشية دون إصابات.

بسؤال أصحاب الأحواش رجحوا نشوب الحريق نتيجة إشتعال النيران بنخلة بمحل البلاغ بسبب إرتفاع درجة الحرارة وتطاير بعض الاشرار منها على الاحواش ولم يتشبهوا فى حدوث الحريق جنائياً.

تم إخطار المعمل الجنائى وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .

 


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