الزراعة: إزالة 26 من 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى ثانى أيام عيد الفطر

فى إطار أعمال المتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أعده الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى يفيد إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال ثان أيام إجازة عيد الفطر المبارك من إجمالى 28 حالة وجارى اتخاذ الإجراءات لإزالة الحالتين الأخريين.

وأضاف التقرير أن إجمالى المساحة المعتدى عليها 17 قيراطا والمساحة التى تم إزالتها فى المهد 14 قيراطا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وصرامة القصير يشيد بجهود مديريات الزراعة فى المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضى وأيضا تعاون أجهزة الشرطة والحكم المحلى التى ساهمت فى الحد من حالات التعدى ثم إزالة التعديات فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.

كما تلقى وزير الزراعة تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى يفيد استمرار أداء مفتشى الحجر عملهم فى المنافذ والموانئ ومحطات التصدير، حيث تم فحص بعض شحنات محصول العنب فى محطة التصدير تمهيدا لتصديرها كما قام مفتشى الحجر بفحص شحنات الفول الصويا واردة من الخارج عبر ميناء دمياط.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة وإزالة التعديات فى مهدها وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة ذلك وأيضا تدشين خط ساخن

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