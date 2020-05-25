الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليونانى الإثنين، 25 مايو 2020 03:52 م الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي رئاسة الجمهورية رئيس وزراء اليونان عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يصدر قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر السبت، 23 مايو 2020 09:05 م قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك السبت، 23 مايو 2020 07:47 م أسرة الأكاديمية الوطنية للتدريب تنتج أغنية "تعيش بلدنا" فيديو السبت، 23 مايو 2020 07:40 م السيسى يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر.. ويوجه التحية لأسر الشهداء السبت، 23 مايو 2020 07:33 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020 غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض 3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو) صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة صور وفيديو.. زحام شديد بحمام سباحة فى ولاية ميزورى الأمريكية رغم كورونا المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة