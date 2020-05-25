الخارجية الفلسطينية: 96 حالة وفاة و1604 إصابة بفيروس كورونا فى صفوف جالياتنا

أ.ش.أ

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية في العديد من الدول بلغت 96 حالة، و1604 إصابة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 787 حالة.

وأوضحت الخارجية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة أو وفاة في صفوف الجالية، ليظل عدد الإصابات 772، والوفيات 52، والمتعافين 276.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية أمس بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاما)، واليوم حالة جديدة أخرى للمواطن احمد نمر محمود الوفائي (78 عاما) بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 9، وتسجيل 3 حالات تعاف، ليرتفع العدد إلى 7، ولم تسجل أية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 41.