اليوم السابع
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الحماية المدنية تنقل مسنا مريضا إلى مستشفى بمنطقة الساحل

الإثنين، 25 مايو 2020 12:42 م
الحماية المدنية تنقل مسنا مريضا إلى مستشفى بمنطقة الساحل نقل مسن - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد _ سليم على

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تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى نقل مسن من مسكنه لأحد المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وقرر شعوره بحالة إعياء، وطلب المساعدة فى إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة والتوجه للمستشفى .
 
وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم مساعدته فى النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى، وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.
كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى. 
     
 
وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل  داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .
 
وعلى الفور اغنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.
 
وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استاجوا لمسنة و مساعدتها ونقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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