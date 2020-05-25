الحماية المدنية تنقل مسنا مريضا إلى مستشفى بمنطقة الساحل

كتب ـ عبد الرحمن سيد _ سليم على

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى نقل مسن من مسكنه لأحد المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وقرر شعوره بحالة إعياء، وطلب المساعدة فى إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة والتوجه للمستشفى .

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم مساعدته فى النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى، وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.