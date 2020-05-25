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الحكومة الكويتية: إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص لعمالها المصابين بكورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 09:56 م
الحكومة الكويتية: إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص لعمالها المصابين بكورونا طارق المزرم المتحدث باسم الحكومة الكويتية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن الحكومة الكويتية قررت إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص لعمالها المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم.

وأضاف المزرم - خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لقصر السيف، عبر خاصية الاتصال المرئي (أون لاين)، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد اليوم الإثنين، عبر خاصية (فيديو كونفرانس) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أنه تقرر التنبيه على كافة الشركات أيضا، بمراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة الكويتية في ذلك السكن.

وأشار الى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر كذلك، تكليف الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بتسليم الصالات الرياضية بنادي التضامن، إلى فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية ومراكز الإيواء، لتحويلها إلى وحدة طوارىء ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية، وكذلك تكاليف وزارة المالية بتخصيص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسية لبعض الحالات من المصابين بالفيروس، مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية والخدمية بها.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح أعلن - قبل قليل - اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لقرار عدم تمديد الحظر الشامل عقب الانتهاء منه يوم 30 مايو الجاري، مشيرا الى أنه  تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي، اعتبارا من أول يونيو المقبل، على أن يتم تحديد مواعيده تفصيلا، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي يوم الخميس المقبل.


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