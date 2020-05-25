الجيش الليبى: إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة من نوع العنقاء

كتب أحمد عرفة

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن تطوير القدرات الجوية للجيش الأيام الماضية كان له نتائج دقيقة على الأرض.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لشبكة سكاي نيوز عربية، أنه تم استهداف أكثر من تمركز للميليشات والمرتزقة في محيط طرابلس وغريان، موضحا أنه تم إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة من نوع العنقاء.

وأشار العميد خالد المحجوب، إلى أن رحلات نقل المرتزقة من خلال تركيا إلى ليبيا مستمرة، موضحا أن القوات المسلحة الليبية نجحت في إلقاء القبض على الكثير من قيادات داعش خلال الفترة الماضية.

وفى وقت سابق أعلنت مصادر ليبية، اليوم الاثنين، تنفيذ الجيش الوطنى الليبى لسلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات فى قاعدة معيتيقة الجوية فى طرابلس، وأوضحت المصادر، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الجيش الوطنى الليبى قصف جوا مواقع للميليشيات فى مديرية أمن غريان، بشمال غرب البلاد.

تأتى الضربات الجوية للجيش الوطنى الليبى، بعد إعلان الناطق الرسمى للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضى الليبية برعاية المخابرات التركية.

وأشار المسمارى، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية فى محاور طرابلس، تلقى القبض على الداعشى السورى "محمد الرويضانى" المكنى "أبو بكر الرويضانى" أحد أخطر عناصر داعش فى سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام، موضحا أنه قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التى يقودها ضباط أتراك، قائلا: "هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيرى والتنظيمات المتطرفة عامة".