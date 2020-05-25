التموين: توفير الدقيق للمخابز خلال أيام عيد الفطر

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الدقيق لكافة المخابز بالمحافظات المختلفة لتقوم بإنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك ، حيث يتم توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح لكافة المطاحن

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة وكلاء الوزارة ومديرى المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتى تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الهيئة العامة للسلع التموينية للتنسيق مع البنوك "شركة بنوك مصر، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعى المصرى" بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21، 22، 23، 24 مايو بأجمالى مبلغ 91.5 مليون جنيه .