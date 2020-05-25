اليوم السابع
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الإثنين، 25 مايو 2020 06:34 م
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التشيكيون يتركون الكمامات ويعودون للمطاعم والمدارس

الإثنين، 25 مايو 2020 06:22 م
التشيكيون يتركون الكمامات ويعودون للمطاعم والمدارس
(رويترز)

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 علت الابتسامة وجوه كثيرين في جمهورية التشيك وهم يغامرون بالخروج من منازلهم اليوم الاثنين دون كمامات ويتوجهون إلى المطاعم والمدارس بعد أن رفعت السلطات في بلادهم بعض القيود التي كانت تفرضها لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد.

واستأنفت التشيك على مراحل نشاطها الاقتصادي المتضرر بشدة منذ 20 أبريل نيسان بعدما ظل مستوى الإصابات الجديدة بالفيروس منخفضا مع ارتفاع عدد المتعافين. وبلغت نسبة الشفاء الثلثين من بين زهاء 9000 حالة إصابة مسجلة فضلا عن تسجيل 315 وفاة.

وظهرت في الأسابيع الماضية بؤرتان للفيروس إحداهما في منجم للفحم بشرق البلاد أصيب فيه 221 عاملا لكن مسؤولي الصحة بالبلاد يقولون إن التفشي لا يزال تحت السيطرة وإن عملية رفع القيود يمكن أن تستمر.

وبدءا من اليوم الاثنين، أصبح ارتداء كمامات الوجه مطلوبا فقط في وسائل النقل العامة أو في الأماكن المغلقة وقال العديد من الناس إنهم سيحافظون على ارتدائها.

وأعيد فتح الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى، وبدأ الأطفال في العودة إلى المدارس الابتدائية بشكل طوعي كما سيجري تخفيف القيود المفروضة على التجمعات العامة بدءا من الشهر القادم.

 

 


التشكيون

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الاطفال

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كمامات

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