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"البلد دية ماتنحنيش" أغنية جديدة للأسطورة أحمد منسى والشهداء الأبطال

الإثنين، 25 مايو 2020 09:51 م
"البلد دية ماتنحنيش" أغنية جديدة للأسطورة أحمد منسى والشهداء الأبطال الشهيد احمد المنسى
كتب محمود عبد الراضي

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"البلد دية ماتنحنيش" أغنية جديدة توثق بطولات الشهداء الأبرار وعلى رأسهم الشهيد الأسطورة العقيد أحمد منسى، وتلقي الضوء على الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.
 
 
وكانت منار سليم زوجة الشهيد أحمد المنسي بطل ملحمة البرث، قالت إنها فخورة بزوجها البطل الشهيد أحمد المنسى وكل يوم تزداد أفتخارا به لما قدمه من تضحيات من أجل مصر، مشيرة إلى  أنها من خلال مشاهدة مسلسل الاختيار شاهدت أشياء كثيرة لم تكن تعرفها من قبل.
 
وأضافت منار سليم خلال مداخلة هاتفية في تصريحات لها ، أن هناك أحداث كثيرة جدا خلال ال 3 سنوات السابقة بعد وفاة أحمد المنسى ولكن جميعها أحداث تبشر بالخير، وتابعت:" الخير سوف يعم ومصر ستستطيع أن تعبر إلي بر الأمان برجالها وقواتها المسلحة الباسلة".
 
 وأكدت زوجة الشهيد، أنها منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار وهي تتلقي يوميا العديد من المكالمات الهاتفية تخبرها أنهم بجانبهم في جميع الاوقات وأنهم يحبونهم جدا.
 

شهداء

الشرطة

المنسي

القوات المسلحة

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