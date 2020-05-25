الاحتلال الإسرائيلى يغلق حاجز "بيت ايل" شمال البيرة للخارجين من المحافظة

أ.ش.أ

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابة حاجز "بيت ايل" العسكري المدخل الشمالي لمدينة البيرة، للخارجين فقط من محافظة رام الله والبيرة، وأبقت على البوابة للداخلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا البوابة الحديدية على الطريق الواصل إلى مخيم الجلزون شمال البيرة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم فى عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتى كان آخرها إصابة مواطنيين برصاص مستوطنين ارهابيين فى بلدة المغير شمال شرق رام الله نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "أن عصابات المستوطنين هاجمت رعاة أغنام فلسطينيين واعتدت عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التى تدخلت بإلقاء قنابل غاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين، بهدف توفير الحماية للمستوطنين".