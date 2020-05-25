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الأوقاف: الانتهاء من المرحلة الأولى لصيانة مسجد الرفاعى بـ 12 مليون جنيه

الإثنين، 25 مايو 2020 12:37 م
الأوقاف: الانتهاء من المرحلة الأولى لصيانة مسجد الرفاعى بـ 12 مليون جنيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكدت الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف أن شركة المقاولات قد أنهت المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المسندة إليها  بمسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقاهرة والتي شملت تدعيم وصيانة وعزل نحو  4 آلاف متر مسطح من سقف المسجد وبعض أعمال الصيانة الأخرى بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه سيتم الإعداد لافتتاح هذه المرحلة في إطار خطة الصيانة الكبرى التي تقوم بها وزارة الأوقاف استعدادا لخطة الرفع التدريجي لتعليق الجمع والجماعات بإذن الله تعالى ، علمًا بأنه جار العمل لإسناد المرحلة الثانية من صيانة المسجد .
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه باستخدام قطع المياه الموفرة فى المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد
 
كما وجه وزير الأوقاف بتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، وتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، و متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية، ووجه أيضا بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.
 
 

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