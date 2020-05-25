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اعتقال يابانى بعد اختراقه خندق سباحة لدخول القصر الإمبراطورى

الإثنين، 25 مايو 2020 04:45 م
اعتقال يابانى بعد اختراقه خندق سباحة لدخول القصر الإمبراطورى القصر الإمبراطورى اليابانى
كتب محمد رضا

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قالت الشرطة اليابانية، إن رجلا يابانيا ألقى القبض عليه فى طوكيو، اليوم الاثنين، بعد السباحة عبر خندق القصر الإمبراطورى لتسلق جدار خارجى ودخول أجزاء محظورة من الأرض.

 

وقالوا إن الرجل بدا أنه فى الأربعينيات من عمره، وتم القبض عليه فى منتصف الصباح بعد أن ظهر على أرض القصر الإمبراطورى قبل وقت قصير من الموعد المقرر للإمبراطور ناروهيتو لإجراء مراسم زراعة الأرز فى مكان آخر فى الممتلكات الإمبراطورية.

 

ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور، بما فى ذلك هوية الرجل أو الدافع وراء التوغل، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن الحادث لم يعطل حفل زراعة الأرز، لافتًا إلى أن الرجل ليس أول من يقبض عليه لخرقه دفاعات القصر، وذلك وفقًا لما نقله موقع "france24" عن وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وفى عام 2013، ألقى القبض على رجلين عرفا نفسيهما بأنهما سائحان بريطانيان فى ملابسهما الداخلية بعد أن سبحا عبر الخندق إلى الجدران الخارجية، وفقًا لوكالة كيودو نيوز، وقبل ذلك بعام، احتُجز رجل يابانى بعد اكتشافه داخل أرض القصر - فى ملابسه الداخلية أيضًا، وقال للشرطة، إنه سبح عبر الخندق وأراد مقابلة الإمبراطور.

 

وفى عام 2008، ألقى القبض على رجل بريطانى عارٍ بعد السباحة عبر الخندق وتسلق الجدران الحجرية على مرأى ومسمع من الجمهور، ودخل فى صراع مع الشرطة المسلحة بعصا عندما حاولوا القبض عليه.

 

القصر الإمبراطورى، فى وسط طوكيو، هو من بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية فى اليابان، وهناك أجزاء من الأراضى مفتوحة للجمهور، ولكن الكثير من الممتلكات المترامية الأطراف محظورة، حيث يتم التحكم فى الوصول بعناية والبوابات والخنادق المحيطة التى تقوم بدوريات بانتظام من قبل الشرطة.

 


القصر الامبراطورى اليابانى

الشرطة اليابانية

السلطات اليابانية

الامبراطور اليابانى

امبراطور اليابان

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