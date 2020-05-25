اضبط مخالفة.. مواطنون يزورون المقابر بالمحلة وانتشار القمامة حول الأضرحة

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

خالف عدد كبير من المواطنين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتي تشمل عدم الخروج وغلق المحلات وحظر الذهاب إلى المقابر وعدم إقامة أى تجمعات .

وتوجه عدد كبير من الأهالى للمقابر لزيارة قبور موتاهم كعاده سنوية يحرصون على فعلها فى أيام العيد، ضاربين بالقرارات عرض الحائط.

فى الوقت الذى تحولت فيه مقابر الشهداء بالمحلة إلى مقلب للقمامة، وتراكمت القمامة بكميات كبيرة فى شوارع المقابر دون اي تدخل من المسئولين لرفعها، وحول الأهالى والباعة الجائلين شوارع المقابر لمقالب قمامة وعدم احترام حرمة الموتى، وانبعثت الروائح الكريهة والذباب والناموس فى المنطقة.



















































