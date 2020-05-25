إقليم كردستان يعلن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - أن مجموع المصابين بالفيروس في الإقليم بلغ 496 حالة، فيما توفي خمسة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، بينما تم شفاء 403 حالات، ولم يتبق سوى 88 مصابا يخضعون للعناية المركزة.

وكان وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، أكد تشديد إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى نظرا لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا فيها، مشيرا إلى أن الأوضاع في الإقليم تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات جديدة في فترات متقطعة.

وقال وزير الداخلية في إقليم كردستان: "اجتمعنا لتقييم الأوضاع السابقة والقرارات المتخذة في عملية مكافحة فيروس كورونا وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت من قبل المحافظين والإدارات المستقلة، وتقرر التأكيد على تشديد الإجراءات بين إقليم كردستان وبقية محافظات العراق، وكذلك على البوابات والمنافذ الحدودية مع دول الجوار إيران وتركيا.