اليوم السابع
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إعصار جوى يقتلع سطح منزل فى ولاية ايوا بأمريكا.. فيديو

الإثنين، 25 مايو 2020 04:55 م
إعصار جوى يقتلع سطح منزل فى ولاية ايوا بأمريكا.. فيديو اعصار يقتلع منزل في ولاية امريكية
كتب محمد شعلان

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أظهرت لقطات فيديو مشهد مروع وثقه أحد السكان الأمريكيين عن بعد لإعصار يقتلع سطح أحد المنازل فى ولاية ايوا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، مشهد الإعصار ويدور بداخله المنزل ثم تتطاير أجزاء منه ثم تحرك الإعصار لمنطقة أخرى وتسير العواصف الشديدة فى أنحاء البلاد، ولم ترد أنباء عن اصابات فى مكان المنزل الذى أقتلعه الإعصار فى ولاية ايوا التى تقع فى الغرب الأوسط للولايات المتحدة.

 

Tornado caught on camera ripping the roof off a home in Iowa as severe storms march across the country.

 

وفي دولة أخرى، تتعرض أستراليا الآن لعاصفة تعد الأسوأ في أستراليا منذ عقود، حيث هبت أمواج عالية وأمطار غزيرة ورياح وغبار وسرعة الرياح قد تصل إلى 210 كيلو متر في الساعة، أما الأمواج فقد يبلغ ارتفاعها 8 أمتار وأكثر.

اعصار يقتلع منزل في ولاية امريكية
اعصار يقتلع منزل في ولاية امريكية

 

وعرضت شبكة Nine News Australia عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، تقرير مصور من أماكن العاصفة، وأظهرت اللقطات تهشم سيارات بسبب سوء الجو وتطاير الأشجار نتيجة العاصفة القوية وارتفاع الأمواج، بينما تواجد سيارات الانقاذ في الاماكن التي تعرضت للتلف وانقطاع الكهرباء للحفاظ على أرواح السكان.

 

وأفادت القناة الاسترالية بأنه يتعرض الساحل الغربي لأستراليا لضربات الطقس مرة واحدة في العقد، وهذه الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والعواصف العاتية تسبب الدمار ، كما أن الأسوأ في العاصفة لم يأت بعد، حيث تتجه العاصفة الى الجنوب نحو عاصمة ولاية بيرث والعاصفة نتيجة التقاء بقايا اعصار مداري بموجة باردة.

 

وكان قد تسبب طقس عاصف في اقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية أستراليا الغربية، في الوقت الذي بدأت فيه أجهزة الطوارئ في بيرث عاصمة الولاية اليوم الاثنين أعمال إزالة الحطام.

 

ووصلت سرعة الرياح إلى 132 كيلومترا في الساعة في كيب ليوين بأقصى جنوب غرب الولاية صباح اليوم وهي أقوى رياح تشهدها في مثل هذا الوقت من العام منذ 15 عاما، بحسب هيئة الإذاعة الأسترالية.


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