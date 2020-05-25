إصابة أم وأبنائها الثلاثة بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبلت مستشفى سوهاج العام ، 4 من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر "دعاء تناول طعام فاسد، وذلك بناحية قرية باجا دائرة مركز سوهاج"، وتم وضع المصابين تحت الرعاية الطبية العاجلة داخل المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بإصابة أسرة مكونه من 4 أفراد بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وتم حجزهم داخل المستشفى العام للعلاج .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز ، بوصول " إنتصار ر ا 27 سنة ربة منزل ، وكريم ا ا ص 8 سنة ، ورايه ا ا ص 5 سنة ، ومحمد ا ا ص ، عامين " أنجال الأولى يقيمون بناحية باجا دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج ، مصابين " حالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول طعام فاسد ، تم إخضاع الأم وأبنائها الثلاثة تحت الرعاية الطبية العاجلة بقسم الباطنة بمستشفى سوهاج العام .

وبسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام معد بالمنزل ، مما أدى لحدوث إصابتهم ونفت الشبهة الجنائية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.