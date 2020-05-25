اليوم السابع
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أمن أسوان يرصد 116 مخالفة مرورية ويضبط 662 هاربا من أحكام

الإثنين، 25 مايو 2020 01:17 م
أمن أسوان يرصد 116 مخالفة مرورية ويضبط 662 هاربا من أحكام حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 116 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور.

وتحرير 13 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة.و التصالح الفوري في 17 مخالفة ، وتحرير 30 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير  55 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، حيث تم ضبط  7 قضايا تموينية  شملت 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و (3) قضايا مخالفات المخابز البلدية وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط و قضية عدم الإعلان عن الأسعار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات .

من ناحية أخرى وفي مجال تنفيذ الأحكام  شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

و تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط   134 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط  36 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  347 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط   143 محكوم عليهم في جنح المخالفات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

 


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