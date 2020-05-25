اليوم السابع
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أطباء ينتقدون استقالات زملائهم ويطالبون بتطهير النقابة من الجماعة الإرهابية

الإثنين، 25 مايو 2020 10:28 م
أطباء ينتقدون استقالات زملائهم ويطالبون بتطهير النقابة من الجماعة الإرهابية الاطباء حول العالم
كتب هيثم سلامة

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انتقد عدد من الأطباء سلوك زملائهم بعد أن قدم البعض استقالاتهم على السوشيال ميديا، بحجة الظروف الصعبة التي يوجهونها في ظل تفشى فيروس كورونا، موضحين أن تلك المواقف لا تختلف عن هروب الجنود من المعارك.

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وكتب أحد الأطباء ويدعى مصطفى بركات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة على استقالات الأطباء والصورة المرفقة إحداها وكذا المطالبة بإقالة وزيرة الصحة ورغم أن عدد الأطباء المستقلين غير معلوم لدى".
 
وطالب: "ما زلت أكرر وأعيد التأكيد أنه يجب معاملة الأطباء الذين تثبت إصابتهم بكورونا أثناء تأدية عملهم ووفاتهم خلال بقائهم بفترة العزل معاملة شهداء الجيش والشرطة". 
 
وشدد على أن نقابة الأطباء مخترقة من الداخل من جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً: "بغض النظر عن مدى حقيقة الاستقالة المنشورة والمنتشرة وعلى افتراض أنها لطبيب فلا بأس فالصيغة لمن يفهمون في تحليل النصوص إخوانية بحتة ونقابة الأطباء إحدى النقابات التى اخترقت بالإخوان منذ زمن بعيد، استقالوا ودا حقهم والدولة تقبل استقالتهم ودا حقها". 
 
وطالب بضرورة منع أي طبيب مستقيل من فتح عيادات: "منع ويجرم أى طبيب أو من يعمل فى مجال الصحة من فتح عيادات أو مراكز طبية خاصة إلا إذا كان بعمل بوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو خرج على المعاش بعد الستين وهو يعمل بهما، وإصدار ما يكفى ويكفل من القرارات بمنعه من العودة للعمل داخل مصر أو خارجها ذات المدة التى قضاها في كلية الطب يتعلم على نفقة الدولة أو يدفع التكلفة الفعلية لتعليمه في كلية الطب عادى يعنى يدفع مليون جنيه عن كل سنة"، كما نوه بضرورة التعامل بحسم ودون تردد مع إخوان نقابة الأطباء. 
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وكتب الدكتور إبراهيم مجدى حسين، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الجندي المقصر في المعركة يعامل معاملة الخائن لأن التقصير يتسبب في إزهاق الأرواح والخسائر المادية وهذا أيضًا يتسبب فيه الخائن".

الأطباء

نقابة الأطباء

كورونا

كورونا نيوز

استقالات الأطباء

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر عبيد

احسنت

اوجزت واصبت يسلم لسانك وربنا يحميك ويحفظك من كل مكروه انت وزملائك الشرفاء وهم الأكثرية بل ٩٩% منهم شرفاء ما تفضلت به اليوم هو نفس تعليقي عندما قرأت الاستقالة الباهته التي تبث روائح كريهه مثل من اطلقها. بالمناسبه التعليم في كليه الطب للعام الواحد في الغرب او شمال امريكا يتراوح مابي ٢٠ الي ٣٠ الف دولار للسنه الواحده حسب الدوله. اقتراحك منطقي وعقلاني. اتابع تصريحات النقابه منذ شهور ولا يصدر منعا سوي النقض والتجريح. الله يهديهم

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء الشاعر

حرية شخصية

الاستقالة حرية شخصية ومش معنى ان الطبيب بيعانى من الاطباء بيعانوا من ارهاق وتعب بسبب ضغوط عمله وتراكم اشغالهم او لأنهم بيضغطوا على الحكومة عشان يحسنوا من وضعهم ويحصلوا على امتيازات زى شهداء الجيش والشرطة فى حال استشهد أحدهم بالڤيروس القاتل بسبب احتكاكهم المباشر بالمرضى ،مش معنى كدة انه اخوانى او ارهابى طالما انه لم يصدر عنه اى سلوك يوحى بإنتمائهم للإخوان...الرجاء الإنصاف فى النقد...

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