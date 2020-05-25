أطباء جامعة عين شمس يناقشون مع كبريات المستشفيات الجامعية بالصين مواجهة كورونا

كتب محمود راغب

في إطار التعاون المستمر و المشترك بين جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و العديد من المؤسسات الصينية ، عقد فريق طبي رفيع المستوى من مستشفيات جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن صالح المدير التتفيذي للمستشفيات الجامعية لقاء مع فريق طبي رفيع المستوى من جامعة نانجينج ثالث أكبر الجامعات الصينية في مجال العلوم الطبية بعد جامعتي بكين و فودان برئاسة مدير المستشفى Zhao Jun ، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس .

و ناقش الجانبان الجهود المبذولة في مواجهة وباء كورونا المستجد COVID-19 ، كما تم استعراض التجارب العلمية و البحثية التي قام بها كل جانب للتوصل لعلاج لهذا الفيروس.

و أكد الجانبان أنهما في حرب ضد عدو واحد مشترك ، كما أبدى الجانبان استعدادهما لتقاسم وتبادل التجارب و الخبرات المتراكمة لمكافحة الوباء مع الاستفادة من التجربة الصينية في السيطرة على الوباء ، خاصة وأنها منشأ الفيروس.

و تطرق الجانب الصيني لسبل تشخيص وعلاج المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض و المناعة الجماعية ، كما استعرض الجانبان آخر ما تم من نتائج في مجال التطبيق السريري لتجارب العلاج بالبلازما.

كما تم مناقشة تجارب العلاج للمرضى الذين يعانون من فيروسات جديدة شديدة الضراوة ،مؤكدين أن مثل تلك الحالات لابد وأن تخضع لملاحظة دقيقة لمختلف أجهزة الجسم مع الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي.

وقدم الجانب الصيني نموذجاً لحالتين علاجيتين ناجحتين.

وكذلك تم إطلاع الفريق المصري على تجربة مستشفى جامعة نانجينج الناجحة في حماية وفحص الطاقم الطبي ، بما في ذلك بناء نظام للوقاية والسيطرة في المستشفى ، ومتطلبات إرتداء معدات الحماية ، ومبادئ اختيار معدات الحماية الشخصية.

كما ناقش الجانبان الاحتياطات التي تطبقها الأطقم الطبية العاملة في الحجر الصحي قبل العودة إلى العمل. و أوضح الفريق الطبي الصيني أن التجربة الصينية تقوم على التحقق من نتيجة اختبار الحمض النووي السلبية لمدة يومين متتاليين قبل أن يمكنهم رفع العزل ، و احتمالية تأكيد مسحة CT إذا لزم الأمر، أما بالنسبة للعاملين الطبيين ذوي الخبرة العملية في منطقة الحجر الصحي ، فيتم إخضاعهم لعزل طبي لمدة أسبوعين قبل العودة إلى وظائفهم.

و أكد الجانب الصيني حرصه على استمرار التعاون و المتابعة مع فريق مستشفيات جامعة عين شمس بوصفها واحدة من أعرق الجامعات المصرية ،وذلك لمواجهة جائحة كورونا العالمية ، آملين الوصول لنتائج إيجابية مشتركة على المدى القريب.

شهد الإجتماع من الجانب المصري كل من د. أشرف عمر عميد كلية الطب و أ.د. ياسر مصطفي رئيس قسم الصدر و د. عمرو السعيد أستاذ الرعاية المركزة و أ.د. سامية عبده مدير إدارة مكافحة العدوي و د هاني دبوس أستاذ الأمراض المعدية و المستوطنة المساعد .

ومن الجانب الصيني شهد الاجتماع كل من Zhan Yiyang نائب مدير المستشفى، وFan Zhining مدير قسم أمراض الجهاز الهضمي والتنظير الداخلي ، وأعضاء الفريق الرئيسي في فريق المستشفى الطبي لدينا لمساعدة Hubei-Yao Xin ، كبير أطباء طب الجهاز التنفسي ، و Jin Jinhai ، كبير الأطباء في وحدة العناية المركزة ، و Chen Wensen خبير في التحكم الحسي .

جاء الاجتماع والتعاون بتنسيق معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ممثلاً في أ.د. إسراء عبد السيد مدير المعهد .وذلك في إطار الدور العلمي و الأكاديمي للمعهد في فتح قنوات التواصل بين جامعة عين شمس وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية .