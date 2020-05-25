أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء 6 شهور أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .



السيسى ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على رفض تدخل أطراف خارجية فى الأزمة الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس.



وزيرة الصحة: 291 مصاب و11 وفاة من الأطقم الطبية بالحميات والصدر والعزل أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية اطقمها الطبية، خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصي سبل الرعاية للاطقم الطبية.

الصحة: تفعيل عمل 320 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة لمصابى كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الأحد، اجتماعها الدورى مع كل من وكلاء وزارة الصحة والأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والوقوف على تطورات الموقف أولا بأول، بالإضافة إلى متابعة سير العمل فى كافة المستشفيات، والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والوقائية.



الجيش الليبى: أسقطنا 94 طائرة مسيرة تركية خلال الفترة الماضية

أعلن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، أنه تم إسقاط نحو 94 طائرة مسيرة تركية خلال الفترة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.



وزير التنمية المحلية: ننسق مع الداخلية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء الجديدة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار الوزارى الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.



الأهلى يشارك برشلونة وروما ويوفنتوس فى مبادرة البحث عن الأطفال المفقودين

يشارك النادى الأهلى فى مبادة البحث عن الأطفال المفقودين حول العالم، مع أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وروما وليفربول ومانشستر سيتى ومانشستر يونايتد، ويعد يوم 25 مايو اليوم العالمى للأطفال المفقودين.



الخارجية فى يوم أفريقيا: روح التضامن بالقارة تجسدت فى منظمة الوحدة الأفريقية

تحتفل شعوب ودول القارة الأفريقية اليوم الموافق 25 مايو 2020 بيوم أفريقيا والذى يواكب ذكرى تأسيس أول منظمة للعمل الأفريقى المُشترك، ألا وهى منظمة الوحدة الأفريقية، يوم 25 مايو عام 1963، حيث نشر المتحدث بإسم الخارجية المصرية، بيانا عن يوم أفريقيا قائلا، "منظمة الوحدة الأفريقية والتى تجسدت فيها روح التضامن الأفريقى وإحساس قادة وزعماء القارة بوحدة الهدف والمصير، ولعبت مصر دورًا محوريًا من خلال قيادتها فى بلورة هذه الرؤية الأفريقية المُشتركة لمواجهة تحديات القارة. وقد تأسست المنظمة، التى باتت تُعرف اليوم باسم الاتحاد الأفريقى، لتطرح صوتًا جديدًا موحدًا للقارة الأفريقية وشعوبها.



غدا..شبورة وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى..والعظمى 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.



بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 258 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 238 لسنة 2020 بتعيين 258 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2015.



وزير التموين يوجه بسداد المستحقات المالية المخابز بقيمة 91.5 مليون جنيه

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية للتنسيق مع البنوك "شركة بنوك مصر، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعى المصرى" بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21، 22، 23، 24 مايو بأجمالى مبلغ 91.5 مليون جنيه.



لماذا تعالج رجاء الجداوى فى الإسماعيلية وهل خصصت لها غرفتان وما هى حالتها الصحية؟.. ابنه الفنانة: مستشفى أبو خليفة أفضل من الخاصة.. وتؤكد: والدتى فى غرفة عادية وليست "vip"

صاحب خبر إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، ونقلها لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فجر يوم العيد، شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، منها تخصيص غرفتين "vip"، لها داخل المستشفى، كما تساءل البعض على السوشيال ميديا، لماذا تعالج فى مستشفى حكومى، وليس خاصا، ولماذا تعالج فى الإسماعيلية، وهى من سكان الدقى بالقاهرة.



اليوم السابع يحذر من صفحات تنتحل اسمة وتفبرك خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي

يحذر اليوم السابع من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستغل اسم مؤسسة "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجارى تنفيذه إلا بشروط

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرارًا بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة، مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى.